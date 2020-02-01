İmran Han: Bölgede savaş istemiyoruz

Pakistan Başbakanı İmran Han, Anadolu Haber Ajansı'na verdiği röportajda bölgedeki son gelişmeleri değerlendirerek, bölgedeki gelirilimi azaltmak için elinden geleni yaptıklarını söyledi.

"ABD Başkanı Donald Trump, sizden Fars Körfezi ülkeleriyle İran arasında arabuluculuk yapmanızı istemişti. Bu girişimlerinizden sonuç aldınız mı?" sorusuna İmran Han, "Suudi Arabistan'daki rafineriye yapılan saldırıdan sonra üzerimize düşeni yaparak Suudi Arabistan, İran ve ABD'yle görüştük. Açıkçası tansiyonu düşürme görevimizi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Ancak burada daha kalıcı bir çözüm olmalı. Şu an tansiyon hala yüksek ama bir süreliğine savaşı önlediğimizi düşünüyorum. Bir ara savaş çıkacak gibi gözüküyordu." yanıtını verdi.

İran-Suudi Arabistan gerilimi konusunda Pakistan Başbakanı, "Komşumuz İran ile kardeş ülke olarak gördüğümüz Suudi Arabistan arasında isteyeceğimiz son şey bir savaştır" dedi.