ABD yaptırımlarla dünya ticaretini zayıflatıyor

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı başladı.

Toplantıda konuşma yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Batı Asya bölgesinin dünya düzenine aykırı eylemlerden büyük acılar çekmekte olduğuna dikkati çekerek, "Bağlantısızlar Hareketi'nin ana hedeflerinden biri olan Filistinliler, ABD'nin tek taraflı ve yıkıcı politikalarının baskısı altında." dedi.

Zarif, "ABD, gayri meşru ve tehlikeli olan Kudüs ve Golan Tepeleri kararıyla Filistinlilere en büyük baskıyı uygulamıştır." ifadesini kullandı.

Bakan Zarif, sözlerine şöyle devam etti:

"Siyonist rejim, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) desteği ve maalesef bölgedeki bazı ülkelerin dar görüşlü politikasıyla sağlanan anlaşmayla Filistinlilerden daha fazla toprak işgal etmeye çalışıyor."

ABD yaptırımlarını eleştiren Zarif, "ABD’nin yaptırımlara olan bağımlılığı ya da daha doğrusu Küba, Venezuela, Suriye ile İran halkına ve hatta Çin ve Rusya gibi büyük güçlere karşı uyguladığı ekonomik terörizm, uluslararası ekonomik ilişkilerin temelini zayıflatıyor. Dünya ticaretinin yanı sıra yüz milyonlarca insanı tehlikeye atıyor. ABD’yi bu tehlikeli yoldan geri çevirip küresel bir felaketi önlemek için uluslararası toplumun ortak bir duruş sergilemesi acil bir ihtiyaçtır." açıklamalarıdna bulundu.

Zarif, ABD’nin Yemen halkına karşı yapılan korkunç zulümler ve bölgede kötü sonuçlara yol açan Yemen savaşını desteklediğini söyledi.

İran’ın hazırladığı “Hürmüz Barış Girişimi” planı hakkında Dışişleri Bakanı Zarif, "Bu planın amacı bölgede diyaloğu, karşılıklı saygıyı ve eşitliği yaymaktır." şeklinde konuştu.

Bakan Zarif ayrıca, "Hürmüz Barış Girişimi'ni güçlendirip uygulamak için komşularımızı ve Bağlantısızlar Hareket'teki tüm ortaklarımızı tekrar birlikte çalışmaya davet ediyoruz." diye ekledi.