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9 Ekim 2019 - 09:35

Tümgeneral Selami:

Savunma alanında büyük ilerlemeler kaydettik

Savunma alanında büyük ilerlemeler kaydettik

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, "Devrim Muhafızları halihazırda savunma alanında en modern teçhizatlara sahip." dedi.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, ziyaret için geldiği Gilan eyaletinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tümgeneral Selami, “Devrim Muhafızları küresel istikbar tarafından uygulanan acımasız yaptırımlardan bu yana, savunma sanayi konusunda büyük gelişmeler kaydetti.” dedi.

Devrim Muhafızları’nın ilerlemesinde genç uzmanların büyük role sahip olduğunu anlatan Tümgeneral Selami, "Devrim Muhafızları halihazırda savunma alanında en modern teçhizatlara sahip." açıklamasında bulundu.

Tümgeneral Hüseyin Selami, Devrim Muhafızlarının askeri gücüne değinerek, "O kadar gelişme kaydettik ki gündelik birer tane askeri kazanımı görücüye çıkarabiliriz." diye konuştu.

News Code 1881698

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