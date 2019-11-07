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7 Kasım 2019 - 11:28

Tümgeneral Selami:

Düşmanı hedeflerine ulaşmada başarısız koyarız

Düşmanı hedeflerine ulaşmada başarısız koyarız

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, "Düşmanların tehditlerini fırsata çevirerek, onları hedeflerine ulaşmada başarısız koyarız" dedi.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün sabah saatlerinde katıldığı bir törende yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran’ın zaferden başka bir şey düşünmediğini belirten Tümgeneral Selami, ABD’nin İran halkına karşı yaptığı ekonomik baskılarına değinerek, “Düşman ekonomik savaşla İran saygınlığını ve otoritesini hedef almıştır. Ancak başaramadı” dedi.

İran milletinin küçük bir millet olmadığını belirten Tümgeneral Selami, düşmanlara seslenerek, “Yaptığınız her tehdidi fırsata çevirerek, sizi hedeflerinize ulaşmada başarısız koyarız. Siz yenilmeyi, biz de kazanmayı çok iyi biliyoruz” ifadelerinde bulundu.

News Code 1882284

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