ABD'den İran mitolojisini anlatan "Son Hikaye"ye büyük ödül

İranlı sinemacı Ashkan Rahgozar’ın yönetmenliğini yaptığı “Son Hikaye” adlı animasyon bu sene 6’ncısı ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Uluslararası EACG Film Festivali’nde en iyi animasyon ödülüne layık görüldü.

Daha önce ulusal ve uluslararası 11 festivalde ödül kazanan “Son Hikaye”, İranlı şair Firdevsi’nin önemli eseri olan Şehname'de yer alan İran mitolojisinde şeytani bir figür olarak bilinen Zahhak ile ona isyan eden mitolojik kahramanı Demirci Kave efsanesini anlatıyor.

Uluslararası EACG Film Festivali 2014’ten beri her yıl 26-27 Ekim tarihleri arasında ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenleniyor.