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3 Kasım 2019 - 20:03

Musevi: İran ordusu hızlı reaksiyon tugayları, düşmanları ürkütüyor

Musevi: İran ordusu hızlı reaksiyon tugayları, düşmanları ürkütüyor

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, komandoların millet ve ülkeyi savunan çelikten setler olduğunu belirtti.

Parstoday'da yer alan habere göre, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Musevi bugün Tahran'da yaptığı konuşmada, İran ordusunun en önemli hedeflerinden birinin, çok amaçlı birlikler kurmak ve birçok alanda becerikli olan kişileri yetiştirmek olduğunu ifade ederek, bu işi İran Ordusu Kara Kuvvetleri'nin çok iyi şekilde yaptığını kaydetti.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı General Kiyumers Heyderi de, Kara Kuvvetleri'nin bugün hazırlık seviyesinin en üst düzeyde olduğuna işaretle, türlü silah, donanım ve teknolojileri geliştirmek ve yerli hale getirmekte Kara Kuvvetleri'nin çok iyi bir noktaya geldiğini belirtti.

News Code 1882211

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