Musevi: İran ordusu hızlı reaksiyon tugayları, düşmanları ürkütüyor

Parstoday'da yer alan habere göre, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Musevi bugün Tahran'da yaptığı konuşmada, İran ordusunun en önemli hedeflerinden birinin, çok amaçlı birlikler kurmak ve birçok alanda becerikli olan kişileri yetiştirmek olduğunu ifade ederek, bu işi İran Ordusu Kara Kuvvetleri'nin çok iyi şekilde yaptığını kaydetti.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı General Kiyumers Heyderi de, Kara Kuvvetleri'nin bugün hazırlık seviyesinin en üst düzeyde olduğuna işaretle, türlü silah, donanım ve teknolojileri geliştirmek ve yerli hale getirmekte Kara Kuvvetleri'nin çok iyi bir noktaya geldiğini belirtti.