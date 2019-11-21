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21 Kasım 2019 - 14:23

Emperyalizm teslim oluncaya kadar mücadelemiz devam edecek

Emperyalizm teslim oluncaya kadar mücadelemiz devam edecek

Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, “Amacımız bağımsızlık ve sulta düzeniyle yüzleşmek olduğu için emperyalizm teslim oluncaya kadar müacadelemize devam edeceğiz” dedi.

İran Hava Kuvvetleri'nin "Velayet Semaları Savunucuları 98” başlığı altında başlattığı ortak hava savunma tatbikatı sırasında basın mensuplarına konuşan İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, “Kutsal Savunma Dönemi’nde bir gün böyle bir yere varacağımızı düşünmüyorduk. O dönemde hedefimiz savaş için gerekli mühimmat sağlamaktı. Ancak yavaş yavaş kara, deniz ve hava savunma alanında en iyi sistemler ürettik” ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Musevi, “Amacımız bağımsızlık ve sulta düzeniyle yüzleşmek olduğu için emperyalizm teslim oluncaya kadar müacadelemize devam edeceğiz” dedi.

News Code 1882574

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