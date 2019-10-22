İran'a yönelik hertürlü saldırıya sert yanıt veririz

Parstoday'da yer alan habere göre, Tümgeneral Bakıri bugün Zencan'da Ordu Kara Kuvvetleri 65. Yeşil Berililer ve Özel Kuvvet Birliğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin tarih boyunca hiçbir ülkeye saldırma niyetinde olmadığını, ancak her hangi bir saldırı ve düşmanlık karşısında dimdik dayanacaklarını gösterdiklerini vurguladı.

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin, düşmanların komplosu karşısındaki ağır sorumluğuna dikkat çeken Komutan Bakıri, İran İslam Cumhuriyeti düşmanlarının her hangi bir saldırı gerçekleştirmeleri halinde ağır kayıp ve zayiat verip, rezil olacakları kanaatine vardıklarını kaydetti.