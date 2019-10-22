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22 Ekim 2019 - 17:50

Tümgeneral Bakıri:

İran'a yönelik hertürlü saldırıya sert yanıt veririz

İran'a yönelik hertürlü saldırıya sert yanıt veririz

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, düşmanın İslami vatanın sınırlarına saldırı düzenlenmesi halinde muktedir ve güçlü silahlı kuvvetlerin gücüyle karşı karşıya kalacağını bilmesi gerektiğini vurguladı.

Parstoday'da yer alan habere göre, Tümgeneral Bakıri bugün Zencan'da Ordu Kara Kuvvetleri 65. Yeşil Berililer ve Özel Kuvvet Birliğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin tarih boyunca hiçbir ülkeye saldırma niyetinde olmadığını, ancak her hangi bir saldırı ve düşmanlık karşısında dimdik dayanacaklarını gösterdiklerini vurguladı.

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin, düşmanların komplosu karşısındaki ağır sorumluğuna dikkat çeken Komutan Bakıri, İran İslam Cumhuriyeti düşmanlarının her hangi bir saldırı gerçekleştirmeleri halinde ağır kayıp ve zayiat verip, rezil olacakları kanaatine vardıklarını kaydetti.

News Code 1881993

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