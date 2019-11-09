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9 Kasım 2019 - 11:11

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Rusya temasları sürüyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Rusya temasları sürüyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Bogdanov ile görüştü.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Bogdanov ile bir araya gelerek, görüş teatisinde bulundu.

Taraflar bu görüşmede, Irak, Lübnan, Suriye, Yemen’deki son durum dahil olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmeleri ele aldılar. Bunun yanı sıra İran’ın hazırladığı “Hürmüz Barış Girişimi” planı ile Rusya’nın “Fars Körfezi’nde Kolektif Güvenlik Sağlama” planı konuşuldu.

Görüşmede ayrıca bölgedeki gelşmelerle ilgili iki ülke arasında yapılan istişarelerin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

News Code 1882321

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