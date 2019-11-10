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10 Kasım 2019 - 08:59

Doğu Azerbaycan yine sallandı!

Doğu Azerbaycan yine sallandı!

 İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki Miyane kentine bağlı Türkmençay bölgesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki Miyane kentine bağlı Türkmençay bölgesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enistitüsü Sismologi Merkezi’ne göre, bu deprem yerel saatle 05.43’te yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

8 Kasım'da Miyane kenti yakınlarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu depremde en az 6 kişi yaşamını yitirirken en az 300 kişi de yaralanmıştı.

Deprem bölgesinde çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmıştı. Deprem sonrası paniğe kapılan halk geceyi çadırlarda geçiriyor.

News Code 1882339

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