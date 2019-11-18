İran'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, Doğu Azerbayan eyaletinde bulunan Sarap ilçesi yerel saatle 04.08’de yerin 10 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yaşanan depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz bir bilgi açıklanmadı.

Geçtiğimiz 8 Kasım'da bu eyaletteki Miyane kenti yakınlarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde en az 6 kişi yaşamını yitirirken en az 300 kişi de yaralanmıştı.