Ensarullah: Yemen güçleri inançlarıyla Amerikan tanklarını ezdi

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdulmelik el-Husi yaptığı bir konuşmada Yemen halkının sabır ve inançlarıyla bütün zorlukların üstesinden geleceğini vurguladı.

El-Husi, Yemen ordusu ve gönüllü halk güçlerinin inançlarıyla Amerikan tanklarını ezip geçtiğini söyledi.

Yemen halkına karşı bütün askeri ve ekonomik imkanların kullanıldığı bir savaşa tanıklık ettiklerini belirten el-Husi, “Ahlaki ve manevi destekten yararlandığımız için düşmanlar bizim üzerimizde kontrolünü kaybetti” dedi.

El-Husi sözlerinin devamında, “Düşman bize medeniyet ve bilim vermiyor aynı zamanda acı çektiriyor. Düşmanlar bizi irade ve güçlerini kaybetmiş bir ulus olmak için yozlaştırmak istiyor” ifadelerinde bulunudu.