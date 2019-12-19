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19 Aralık 2019 - 09:59

Ensarullah: Yemen güçleri inançlarıyla Amerikan tanklarını ezdi

Ensarullah: Yemen güçleri inançlarıyla Amerikan tanklarını ezdi

Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdulmelik el-Husi, Yemen ordusu ve gönüllü halk güçlerinin inançlarıyla Amerikan tanklarını ezip geçtiğini söyledi.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdulmelik el-Husi yaptığı bir konuşmada Yemen halkının sabır ve inançlarıyla bütün zorlukların üstesinden geleceğini vurguladı.

El-Husi, Yemen ordusu ve gönüllü halk güçlerinin inançlarıyla Amerikan tanklarını ezip geçtiğini söyledi.

Yemen halkına karşı bütün askeri ve ekonomik imkanların kullanıldığı bir savaşa tanıklık ettiklerini belirten el-Husi, “Ahlaki ve manevi destekten yararlandığımız için düşmanlar bizim üzerimizde kontrolünü kaybetti” dedi.

El-Husi sözlerinin devamında, “Düşman bize medeniyet ve bilim vermiyor aynı zamanda acı çektiriyor. Düşmanlar bizi irade ve güçlerini kaybetmiş bir ulus olmak için yozlaştırmak istiyor” ifadelerinde bulunudu.

News Code 1883199
Ruya FEREYDUNI

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