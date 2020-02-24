Filistin İslami Cihad Hareketi'nden Siyonist Rejim'in Suriye saldırısına tepki

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Filistin İslami Cihad Hareketi yayınladığı bir bildiride hareketin iki üyesinin Siyonist Rejim'in Suriye'ye düzenlediği saldırıda şehit olduğunu açıkladı.

İslami Cihad Hareki'nin bildirisinde, "Bu cinayet Siyonist Rejim'in yenilgisini ve onların Filistin'deki Kudüs birimleriyle yüzleşemediğini gösteriyor" ifadesine yer verildi.

Bu cinayetin direniş ve mücadeleyi Filistin'in kurtuluşuna kadar durduramayacağını belirten Hareket, kesinlikle Siyonist Rejim'in bu cinayetine yanıt vereceklerini bildirdi.

Siyonist Rejim gece yarısı işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Şam'ın Reir bölgesine saldırı düzenlemişti.