İsrail ordusundan Gazze'ye saldırı

Milliyet'in Gazze'deki kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Hanyunus ve güneydeki Rafah kentlerindeki Kudüs Seriyyeleri'ne ait noktaları vurdu.

Bombardımanda can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hava saldırısını Twitter hesabından açıklayan İsrail ordusu, birkaç saat öncesinde Gazze'den iki roket fırlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu 12 Kasım sabahı, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, olayda Ebu'l Ata ile eşi şehit olmuştu.

İslami Cihad, İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.