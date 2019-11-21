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21 Kasım 2019 - 17:54

Kayseri'de yeni bir yer altı şehri bulundu

Kayseri'de yeni bir yer altı şehri bulundu

Kayseri'de birbirine 26 farklı kapıdan geçişi olan 300 metre uzunluğunda, yeni bir yer altı şehri keşfedildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte bin 300 metre uzunluğunda yeni bir yer altı şehri bulunduğunu belirtti.

Bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, Koramaz Vadisi'ne çok önem verdiklerini söyledi.

Bir ayağı Büyük Bürüngüz Mahallesi'nde olan vadide büyük bir yer altı şehri keşfedildiğini anlatan Büyükkılıç, "Bin 300 metre uzunluğundaki yer altı şehrinin 26 farklı kapıdan birbirine geçişi var. Gerekli temizlik ve aydınlatma çalışmaları tamamlandığında Kayseri için önemli bir değer daha ortaya çıkacak" dedi. 

Kaynak: AA

News Code 1882587

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