İran: Nükleer anlaşmaya denge kazandırmak istiyoruz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Çin merkezli CGTN televizyon kanalına verdiği demeçte, gündemi değerlendirdi.

İran’ın nükleer anlaşmaya ilgili attığıa adımlara ilişkin Irakçi, "Mesajımız bu anlaşmayı korumaktır ortadan kaldırmak değil. Aksi takdirde, Amerika Birleşik Devletleri 9 Mayıs 2018’de anlaşmadan çekildikten hemen sonra geri çekilebilirdik. Kimse de bizi suçlamazdı, çünkü ABD’nin çekilme kararına tepki olarak yapabilirdik.” dedi.

Irakçi, İran’ın anlaşmanın devam etmesi için diplomasiye fırsat sunduğunu belirterek, “Şimdi dediğim gibi, anlaşmanın 5. bölümündeki hakımızı kullanıyoruz. Bu nedenle, hala bu anlaşmadayız ve bunu sürdürmenin yanı sıra durumu düzeltmek için çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

Nükleer anlaşmada hiçbir denegenin bulunmadığına dikkati çeken Irakçi, “Tahran, nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerini azaltarak anlaşmaya denge kazandırmaya çalışıyor.” açıklamasında bulundu.

“İran olarak Mayıs 2019’un sonuna kadar nükleer taahhütlerine tamamen bağlı kaldık, ancak karşılığında hiçbir şey almadık." diyen Irakçi, Tahran'ın nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerini azaltarak anlaşmaya denge kazandırmaya çalıştığını söyledi.

Irakçi, maksimum baskı altında ABD ile müzakerenin “boyun eğme” anlamına geldiğini ifade ederek, şimdiki durumda ABD ile müzakerenin İran’ın gündeminde olmadığını sözlerine ekledi.

Seyyid Abbas Irakçi, son günlerde Çinli mevkidaşının daveti üzerine iki ülkenin nükleer anlaşma konusundaki istişarelerini sürdürmek için Pekin’e gitmişti.