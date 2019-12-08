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8 Aralık 2019 - 12:23

Fetih Koalisyonu ABD'nin yaptırım kararını kınadı

Fetih Koalisyonu ABD'nin yaptırım kararını kınadı

Irak Fetih koalisyonu yayınladığı bir bildiride ABD’nin bazı İslami direniş ve Haşdi Şabi komutanlarının yaptırım listesine alma kararını kınadı.

Al Nashra sitesinin haberine göre, Irak Fetih koalisyonu bir bildiri yayınlayarak, ABD Hazine Bakanlığı’nın Haşdi Şabi ve Asaib -i Ehli Hak Hareketi  komutanlarını kara listeteye alma kararını şiddetle kınadı.

Fetih Koalisyonu’nun yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Bu girişimin hiçbir faydası olmayacak ve direnişin emperyalizmle mücadele kabiliyetini etkilemeyecektir.Bu tür girişimler dirinişi zayıflatamaz. İslami direniş hassas bir dönemdedir ve haklarından ve hedeflerinden geri çekilmesi için çok baskı yapılıyor.”

ABD iki gün önce Irak’ta hükümet karşıtı gösteriler sırasında sivillerin ölümünde rolleri olduğu iddiasıyla Haşdi Şabi ve Asaib Ehli'l Hak grubundan 3 lideri yaptırım listesine almıştı.

News Code 1882927
Ruya FEREYDUNI

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