Fetih Koalisyonu ABD'nin yaptırım kararını kınadı

Al Nashra sitesinin haberine göre, Irak Fetih koalisyonu bir bildiri yayınlayarak, ABD Hazine Bakanlığı’nın Haşdi Şabi ve Asaib -i Ehli Hak Hareketi komutanlarını kara listeteye alma kararını şiddetle kınadı.

Fetih Koalisyonu’nun yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Bu girişimin hiçbir faydası olmayacak ve direnişin emperyalizmle mücadele kabiliyetini etkilemeyecektir.Bu tür girişimler dirinişi zayıflatamaz. İslami direniş hassas bir dönemdedir ve haklarından ve hedeflerinden geri çekilmesi için çok baskı yapılıyor.”

ABD iki gün önce Irak’ta hükümet karşıtı gösteriler sırasında sivillerin ölümünde rolleri olduğu iddiasıyla Haşdi Şabi ve Asaib Ehli'l Hak grubundan 3 lideri yaptırım listesine almıştı.