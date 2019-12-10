Twitter Beşar Esad'ın hesabını kapattı

RT Arabic kanalına göre, ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın hesabını kapattı.

Şam hükümetinden yapılan açıklamada, “Twitter, İtalyan Rai News 24 TV’nin yayınlamadığı Suriye Devlet Başkanı’nın röportajını paylaşan Beşar Esad’ın hesabını kapattı.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada Twitter'in Beşar Esad’ın hesabını herhangi bir gerekçe göstermeden kapattığı kaydedildi.

Beşar Esad, Rai News 24 TV muhabirinin "Halihazırda Avrupa Suriye’ye baktığında, ülke sorunları konusundan uzak, iki temel sorun bulunuyor: birincisi mültecilerle ilgili, ikicisi ise cihadistlerle veya yabancı militanlarla ve Avrupa dönüşleriyle ilgili. Avrupa’nın bu endişelerine nasıl bakıyorusunuz? şeklindeki sorusuna, "Evvela, basit bir soruyla başlamamız gerekiyor: Sorunu kim yarattı? Avrupa’da neden mülteci bulunuyor? Basit bir soru. Çünkü terör Avrupa’dan destekli, tabiki de ABD, Türkiye ve diğerlerinden; Lakin, Suriye’den bu kaosun yaratılmasında temel aktör Avrupa'ydı. Dolaysıyla ne ekersen onu biçersin." yanıtını vermişti.