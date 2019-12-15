Peskov: Putin ve Zelenskiy birçok konuda anlaşmaktan uzak

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus ‘1 Kanal’ televizyonunda yayınlanan Büyük Oyun programına konuk olan Peskov, “Putin ve Zelenskiy birbirleriyle konuşmaya başladılar. Ancak yine de birçok konuda anlaşmaktan uzaklar. Elbette, farklı terminolojiler kullanıyorlar” şeklinde konuştu.

Liderlerin 9 Aralık’ta Paris’te düzenlenen Normandiya Dörtlüsü zirvesinde biraraya geldiğini hatırlatan Peskov, “Aslında pek de kısa bir süre sayılmayacak 10-15 dakika yüz yüze görüştüler. Sonra, Normandiya Dörtlüsü formatında çalışılmasında ısrar eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron araya girdi” ifadelerini kullandı.