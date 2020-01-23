Avrupa Birliği yeni ABD tarifelerine yanıt verecek

ABD Almanya Büyükelçisi Emily Haber, Avrupa Birliği’nin ABD’den gelecek olası ek gümrük vergilerine “aynı düzey ve derecede” tarifelerle yanıt vereceği uyarısı yaptı.

ABD Fransa Büyükelçisi Philippe Etienne de AB’nin Washington’la havayolu sübvasyonları ve dijital vergilendirmeye yönelik anlaşmazlıklarını çözmek için çalıştığını, fakat göze göz, dişe diş tarifelerin iki ülke ekonomilerine de zarar vereceğini söyledi ve ekledi:

“Tarifelerin artırılması gibi bir niyetimiz yok.”

Söz konusu açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın, taraflar arasında yeni bir ticaret anlaşmasına varılmazsa Washington’ın AB’den gelen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağı tehdidi sonrası geldi.

Brüksel ve Washington arasındaki görüşmeleri Çin’le yapılan ticaret anlaşmasıyla kıyaslayan Trump, AB ile yapılan müzakerelerin Çin’e göre çok daha zorlu geçtiğini söylemişti.

Bunun yanında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, tarafların “birkaç hafta içinde” anlaşmaya varacakları savını yineledi.

Kaynak: DHA