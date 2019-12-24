Suriye ordusunun İdlib'deki ilerleyişi sürüyor

Sputnik'e göre, Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre Suriye ordusu, İdlib bölgesinde 4 gündür yürüttüğü operasyon kapsamında ilerliyor.

İdlib kentinin güneydoğusunda, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve Huraseddin örgütü başta olmak üzere radikal cihatçı örgütlere operasyon düzenleyen Suriye ordusu, bölgede Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle ilerliyor.

4 gündür 25 köyü silahlı militanlardan kurtaran Suriye ordusu, bu akşam saatlerinde büyük bir stratejik öneme sahip olan ve Maarret el-Numan kentine yakınında yer alan Carcanaz kasabasını kontrol altına aldı.

Kasaba çevresinde çatışmalar sürerken, Rus hava kuvvetlerine bağlı savaş uçakları bölgede HTŞ mevzilerini yoğun bir şekilde bombalıyor.

İdlib kentine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Carcanaz kasabası 4 yıl önce El Nusra tarafından ele geçirilmişti.