Suudi Arabistan'daki Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye idam cezası

Euronews'a göre, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da görülen davada 5 kişiye idam, diğer 3 kişiye ise 24 yıl hapis cezası verildi.

Suudi Arabistan Başsavcılığı ayrıca Suudi Arabistan Kraliyet Divanı Müsteşarı olarak görev yaparken, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı olduğu şüphesiyle azledilen Suud bin Abdullah el-Kahtani'nin serbest bırakıldığını da açıkladı.

Eski istihbarat şefi Ahmed el-Asiri de delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan diğer bir isim oldu.

Genel istihbarat eski başkan yardımcısı olan Asiri Kral Selman tarafından görevden alınanlar arasındaydı. Savcılık, Asiri'nin Kaşıkçı hakkında "öldürülme" emrini değil ancak iadesi için operasyon emrini verdiğini söylemişti.

Suudi medyasına göre Asiri 2002'de orduya katıldı ve 2015'de Yemen iç savaşına müdahale eden Suudi liderliğindeki koalisyonun sözcülüğünü yaptı. Asiri Nisan 2017'de kraliyet kararnamesi ile dış istihbarat başkan yardımcısı seçildi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.