"Kaşıkçı'yla ilgili örtbaslar devam ediyor" başlıklı makalede, "Kaşıkçı cinayetiyle ilgili inandırıcı olmayan duruşmada tatmin edici olmayan bir karara varıldı" alt başlığına yer verildi.

Makalede, "Suudi savcıların Kaşıkçı'nın 'anlık verilen bir karar' sonucu öldürüldüğü iddiaları, önceden planlanmış bir suikaste işaret eden bütün kanıtlarla çelişiyor" denildi.

Mahkemenin, gizlilik için yemin eden birkaç diplomat dışında dışarıdan gelen herkese kapatıldığı belirtilen makalede idama mahkum edilen beş ve hapis cezası verilen üç kişinin kimliğinin kamuoyuna açıklanmadığına işaret edildi.

Makalede, Kaşıkçı'nın İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürülüp parçalara ayrılmasından bu yana gün ışığına çıkarılan bütün delillerin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın öldürme emrini verdiğini ve emri yerine getirmek için bir ekibin Türkiye'ye geldiğini gösterdiğine işaret edildi.

Kaynak: AA