Suudi Arabistan'da 2019'da idam rekoru kırıldı

İnsan hakları savunucusu Reprieve kuruluşu tarafından yayımlanan rapora göre, Suudi Arabistan'da 90'ı yabancı uyruklu 184 kişi 2019 yılında idam edildi. Buna göre 2019'da ülkede idam sayısı son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Reprieve'in infaz takip raporuna göre idam edilenlerin 82'si uyuşturucu kaçakçılığı, 57'siyse cinayet suçundan hüküm giymişti.

Kuruluşun Suudi hükümeti tarafından ilan edilen idamların kayıtlarını tutmaya başladığı 2015 yılından bu yana idam sayısında artış yaşandığı görülüyor.

2014 yılında 88 kişinin ölüm cezasına çarptırıldığı Suudi Arabistan'da 2015'de yaklaşık 157 kişi idam edildi. Bu sayı geçtiğimiz yıla kadar sabit kalırken 2019'da 184'e çıktı.

Reprieve, 2020 itibariyle şu an için 4 kişinin idam edildiğini bildirdi.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişi idam edildi

Suudi Arabistan ve Suudi Veliaht Prens Muhammet Bin Selman'a yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle yapılan eleştiriler son yıllarda artış gösterdi. Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki insanlık krizi eleştirileri körükledi.

Washington Post gazetecisi Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesi sonrası 5 şüpheli cinayetteki rolleri nedeniyle idam edilmişti.

Geçtiğimiz 23 Nisan'da, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmekte olan ve üniversite öğrencisi olduğu tahmin edilen bir gencin de aralarında olduğu 37 kişi bir günde infaz edildi.

Suudi Arabistan'da şu anda kaç mahkumun ölüm sırası beklediği bilinmiyor. İdam cezasının infaz edilmesini bekleyenler arasında, 2011'de Arap Baharı sırasında hükümet karşıtı protestolara katılmaktan hüküm giyen mahkumlar da bulunuyor.

Kaynak: Euronews