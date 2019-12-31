ABD: 134 adet F-35 teslimatı hedefine ulaştı

Havacılık alanında dünyanın en büyük kuruluşlarından olan LMT.N, bu yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerine 134 adet F-35 jeti üretip teslim ettiklerini bildirdi.
Şirket 2020 için hedefinin ise 141 adet F-35 teslimatı yapmak olduğunu belirtti.
ABD, Rus hava savunma sistemi S-400'leri alması nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı.
Washington'ın bu adımının neticesinde Türkiye'nin almayı planladığı 100 adet F-35 savaş uçağının satılması durumu da belirsizliğini koruyor.
Kaynak: Euronews
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