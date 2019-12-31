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31 Aralık 2019 - 11:25

ABD: 134 adet F-35 teslimatı hedefine ulaştı

ABD: 134 adet F-35 teslimatı hedefine ulaştı

Bir zamanlar Türkiye'nin de üretim zincirinde olduğu beşinci nesil savaş jetlerini üreten Lockheed Martin Corp (LMT.N) firması, 2019'daki 131 uçak hedefine ulaştıklarını açıkladı.

Havacılık alanında dünyanın en büyük kuruluşlarından olan LMT.N, bu yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerine 134 adet F-35 jeti üretip teslim ettiklerini bildirdi.

Şirket 2020 için hedefinin ise 141 adet F-35 teslimatı yapmak olduğunu belirtti.

ABD, Rus hava savunma sistemi S-400'leri alması nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı.

Washington'ın bu adımının neticesinde Türkiye'nin almayı planladığı 100 adet F-35 savaş uçağının satılması durumu da belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Euronews

News Code 1883481

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