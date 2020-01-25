Avrupa'nın ABD'ye boyun eğmesi birer faciadır

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, BM yaptırımlarının geri dönmesi halinde İran’ın vereceği tepkilerle ilgili Almanya'da yayınlanan Der Spiegel dergisine verdiği mülakatta, “İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani nükleer anlaşmaya taraf ülkelere gönderdiği mektupta Tahran’ın yapacağı önlemleri açıklamıştır” dedi.

Avrupalıların ABD’ye kayıtsız şartsız boyun eğmesini birer “facia” olarak nitelendiren Zarif, “Avrupalılar Trump'a karşı durmazken İran'a karşı güçlü bir kurum olarak rol oynamaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

Zarif ayrıca, Avrupalıların İran'a karşı yaptırımların olası geri dönüşünün sonuçlarından sorumlu olacağını da sözlerine ekledi.

Washington ile diyalg konusunda dair Zarif, ABD’nin yaklaşımlarını değişmesi ve İran’a karşı yaptırımları kaldırması durumunda Tahran ile Washington arasında müzakere olasılığından bahsetti.