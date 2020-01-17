IKBY Başkanı Neçirvan Barzani Tahran'a ziyarette bulunacak

Rudaw'a göre Washington ve Tahran tarafından resmi olarak davet edildiğini belirten Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ziyaret tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.

Al-Monitor'a konuşan Neçirvan Barzani, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’nin geçen yılın son ayında Erbil’i ziyaretinde Beyaz Saray’a davet ettiğini belirterek, “Bu yılki Davos Zirvesi’nde de Pence ile bir araya geleceğiz” dedi.

Davos’ta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna Barzani, “Öncelikle Trump’ın Davos’a katılıp katılmayacağını bilmemiz gerekiyor” diye yanıtladı.

“İran'ın Erbil'i de hedef alan Amerikalılara yönelik misilleme füze saldırısı hakkındaki değerlendirmeniz nedir? Iraklı Kürtler için de bir mesaj var mıydı?” sorusuna Barzani, şu yanıtı verdi:

“Iraklı liderler ülkenin, Irak halkının çıkarlarını, güvenliğini ve istikrarını her şeyden önce tutmak zorundadır. Füzelerin fırlatılması herkese İran'ın Irak'ın herhangi bir yerinde vurma isteği ve kapasitesine sahip olduğu konusunda çok açık bir mesajdı.”

IKBY ve Irak'ın İran ve ABD'nin savaş alanı olmasını istemediklerini kaydeden Barzani, “Irak'ın ABD ile ilişkileri çok önemlidir. Fakat İran bizim uzun zamandır devam eden komşumuz. Başbakan Abdulmehdi, göreve başladığından beri İran ve ABD arasındaki çatışmaya sürüklenmekten kaçındı” diye konuştu.