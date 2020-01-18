Rus savaş gemileri batı Akdeniz’e ilerliyor

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus basınının Rusya Kuzey Filosu'nun basın dairesine dayandırdığı haberde, Limasol Limanı’nda yakıt takviyesi için kısa mola veren Mareşal Ustinov füze kruvazörünün yola çıktığı ve Yunanistan’daki Pire Limanı’ndan ayrılan Koramiral Kulakov denizaltısavar gemisi ile en kısa zamanda karşılaşarak takviye gemileri ile birlikte Akdeniz’in batısına doğru ilerleyeceği belirtildi.

Haberde, “Füze kruvazörü en kısa zamanda Koramiral Kulakov denizaltısavar gemisi ile karşılaşacak ve takviye gemileri ile birlikte Akdeniz’in batısına doğru ilerleyecek” ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca yolda bir araya gelecek olan gemilerde görev yapan personelin ortak manevra ve askeri-eğitim amaçlı bir dizi görevi yerine getireceği kaydedildi.