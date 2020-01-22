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22 Ocak 2020 - 09:00

Avrupa, 'İhtilaf Çözüm Mekanizması' açıklamasıyla çaresizliğini gösterdi

Avrupa, 'İhtilaf Çözüm Mekanizması' açıklamasıyla çaresizliğini gösterdi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, İran nükleer anlaşmasındaki İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı alan İngiltere, Almanya ve Fransa’nın ortak açıklamasına tepki gösterdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmediği iddiasıyla İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı alan İngiltere, Almanya ve Fransa’nın ortak açıklamasına tepki göstererek, “Bana göre Avrupalılar bu ifadeyle hem çaresiz ve güçsüz olduğunu hem de Amerika’nın istekleri karşısında direnemeyeceğini gösterdi” dedi.

E3 olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında, bu adımın anlaşmayı korumak ve sorunu diplomatik yollarla çözmek amacıyla atıldığı ve E3'ün İran'a karşı ABD'nin "azami baskı uygulama" politikasına katılmadığı ileri sürülmüştü.

News Code 1884014

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