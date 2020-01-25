İran'dan ABD sınır görevlilerinin yasa dışı davranışına kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi görevlilerinin İran uyruklu vatandaşlara karşı yaptığı gayri meşru ve insanlık dışı davranışına tepki göstererek, “Sırf ırk, milliyet veya mezhep temellerine dayanan ayrımcılık uygulaması uluslararası insan hakları hukuku ve ilkeleri açısından tamamen reddedilmiştir. Tüm bunlar ABD hükümetinin sorumluluğu altındadır” dedi.

"ABD Sınır ve Gümrük Koruma görevlilerinin İran uyruklu vatandaşların siyasi görüşlerini ve dini inançlarını sorgulaması ve zorla sosyal medya hesaplarına girmesi engizisyoncu zihniyeti ve insan hakları ihlallerinin açık bir örneğidir" diyen Musevi, İran uyruklu vatandaşlara haksızlık yapan Amerikan görevlilerin kötü davranışını şiddetle kınadı.

Bunlara ilave olarak Musevi, “ABD hükümetinin bu davranışı kesinlikle insan hakları kurumları tarafından takip edilebilir” diye konuştu.

Son günlerde Kanada’dan dönen 60 İran asıllı ABD vatandaşı ABD’nin Blaine bölgesindeki sınır kapısında gözaltına alınmıştı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, Boston kentine gitmek isteyen İranlı bir öğrenciyi de sınır dışı etmişti.