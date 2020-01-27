Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye atılan füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıkladı.

Irak Başbakanlık basın ofisinin açıklamasında sözlerine yer verilen Abdulmehdi, "Yabancı misyon temsilciliğine yönelik düşmanca saldırı, ABD Büyükelçiliği binasının içerisine düşen füzelerle tekrarlandı. Yasa dışı bu eylemi kınarken, güvenlik güçlerimize, saldırıyı yapanların yakalanıp adalete teslim edilmesi için talimat verdik." ifadelerini kullandı.

Bu tür saldırıların Irak'ı çekişme sahasına dönüştürebileceği uyarısında bulunan Abdulmehdi, ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerini koruma görevine bağlı olduklarını bildirdi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırıda 3 yaralı

Öte yandan AA muhabirine konuşan Iraklı güvenlik kaynağı, füzeli saldırıda 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Güvenlik kaynağı, yaralıların kimliği ve sağlık durumuna ilişkin ise bilgi vermedi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı, Yeşil Bölge'ye 5 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Açıklamada, füzelerin ABD Büyükelçiliğine isabet ettiği bilgisine ise yer verilmemişti.

ABD'ye ait helikopterler füze saldırısının ardından Bağdat'taki Büyükelçilik kompleksine indi

Irak'ın başkenti Bağdat'taki füze saldırısının ardından ABD'ye ait askeri helikopterlerin Büyükelçilik kompleksine indiği bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığından bir görevli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helikopterlerin Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği kompleksine indiğini söyledi.

Yetkili, helikopterlerle muhtemelen yaralıların taşınmış olabileceğini dile getirdi.

Başka bir güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, füze saldırısında Büyükelçilik'teki restoranda yangın çıktı.