İsmail Heniyye'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Türkiye’de meydana gelen çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan depremden dolayı üzüntülerini dile gitererek, Türk halkı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Hamas Hareketi ve Filistin halkının bu talihsiz olayda Türk halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içinde olduğunu belirten Haniyye "Yüce Allah'tan hayatlarını kaybedenlere rahmet ve aileleri için de sabır, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz" dedi.

Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremde 31 kişi hayatını kaybetti.

AFAD yetkilileri, 24 Ocak akşamı yerel saatle 20.55'te meydana gelen depremde 1542 kişinin de yaralandığını aktardı.