İran Meclis Başkanı'ndan Mustafa Şentop'a tebrik mesajı

İran İslmai Şura Meclisi Başkanı TBMM'nin 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a tebrik mesajı yolladı.

İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yapan Laricani’nin kaleme aldığı mesajda, “Çeşitli alanlarda parlamenter işbirliğinin geliştirilmesinin iki ülke için parlak bir ufuk açacağından eminim” belirtildi.

Kutlama mesajinda, “Bu yönde İslami Şura Meclisi olarak iki ülke halkı çıkarlarının gerçekleştirilmesi ve karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesi için hazırız” ifadesine yer verildi.

Ali Laricani yolladığı mesajda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başta olmak üzere TBMM milletvekilleri ile Türk halkı için sağlık ve başarılar diledi.

2020 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılıdır. Türkiye’de milli egemenliğin kurumsallaşması süreci açısından çok önemli olan bu yıldönümü TBMM tarafından kapsamlı etkinliklere konu edinilecektir.