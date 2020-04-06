İran'dan Çin'in yardımlarına teşekkür

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Çin hükümeti ile halkını İran ve diğer ülkelere korona ile mücadelede yaptığı yardımlardan dolayı takdir etti.

Musevi paylaşımında, "Çin hükümeti ve halkı, koronavirüs salgınına karşı mücadele ile diğer ülkelere yardım yapma konusunda öncülük yapıyor" ifadesini kullandı.

Çin'in Tahran Büyükelçisi Çang Hua da bu tweete yanıt verdi. Çinli yetkili, söylentilerin iki ülke dostluğunu asla bozmayacağını belirtti.

Öte yandan İran’ın Pekin Büyükelçisi Muhammed Keşavarzzade, yaptığı son açıklamada, “Şimdiye kadar Çin hükümeti ve halkının yardımları Pekin, Şanghay ve Guangzhou'dan havalanan 28 uçak ile İran'a gönderildi” ifadesini kullanmıştı.

İranlı Büyükelçi, “Gönderilen tıbbi malzemeler arasında 10 milyondan fazla yüz maskesi, 500 bin korona tanı kiti, 300 bin cerrahi ve izole giysi, 2 milyon 200 bin eldiven, 350 ventilatör, 500 prefabrik hastane odası ve çeşitli ilaçlar ile ekipmanlar yer alıyor” demişti.