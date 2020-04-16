İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı azalıyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Son 24 saatte kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 92 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirten Cihanpur, ülkede kovid-19 kaynaklı can kaybının 4 bin 869'a çıktığını açıkladı.

Cihanpur ayrıca, koronavirüs vaka sayısının ise 1606 artarak 77 bin 995'e ulaştığı bilgisini verdi.

Toplam 52 bin 229 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımda olan hasta sayısının ise 3 bin 594 olduğu söyledi.