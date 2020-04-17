İran'dan kovid-19 vakalarına ilişkin son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Son 24 saatte kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 89 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini belirten Cihanpur, ülkede kovid-19 kaynaklı can kaybının 4 bin 958'e çıktığını açıkladı.

Cihanpur, yeni tip koronavirüs vaka sayısının ise 1499 artarak 79 bin 494'e ulaştığını aktardı.

Şu ana kadar toplam 54 bin 64 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 3 bin 563 olduğu söyledi.