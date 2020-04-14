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14 Nis 2020 14:26

İran'da Kovid-19 ölümlerindeki artış oranı azalıyor

İran'da Kovid-19 ölümlerindeki artış oranı azalıyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, düzenlediği günlük basın toplantısında ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 98 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.     

Böylece toplam ölü sayısının 4 bin 683'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1574 artarak 74 bin 877'ye ulaştığı bilgisini verdi.     

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 691'inin durumunun kritik olduğunu belirten Cihanpur, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 48 bin 129 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.     

News Code 1885770

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