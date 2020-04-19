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19 Nis 2020 14:30

İran'dan Kovid-19 vakalarına ilişkin son açıklama

İran'dan Kovid-19 vakalarına ilişkin son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 87 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 118'e çıktığını aktaran Cihanpur, 1343 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının ise 82 bin 211'e ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi gören 3 bin 456 hastanın durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 57 bin 23 olduğunu ifade etti.

News Code 1885888

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