İran'dan kovid-19 vakalarına ilişkin son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Son 24 saatte kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 111 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirten Cihanpur, ülkede kovid-19 kaynaklı can kaybının 4 bin 585'ya çıktığını açıkladı.

Cihanpur ayrıca, koronavirüs vaka sayısının ise 1617 artarak 73 bin 303'e ulaştığı bilgisini verdi.

Toplam 45 bin 983 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımda olan hasta sayısının ise 3 bin 877 olduğu söyledi.