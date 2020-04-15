İran'da yeni tip koronavirüs vakaları bugün de azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenldiği basın toplantısında son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 94 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 4 bin 777'ye çıktığını aktaran Cihanpur, son 24 saat içerisinde 1512 yeni vaka tespit edilerek, toplam vaka sayısının 76 bin 389'a yükseldiğini duyurdu.

Cihanpur, hastanelerde tedavi gören 3 bin 643 hastanın durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 49 bin 933 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini ifade etti.