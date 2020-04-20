Musevi: ABD'nin bölgedeki varlığı güvensizliğin kaynağıdır

Video konferans aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran silahlı kuvvetlerinin bölgedeki devriyesi konusundaki iddiasına değinerek, "Başta ABD'liler olmak üzere yabancı unsurların varlık göstermesini, tansiyon, istikrarsızlık ve güvensizlik kaynağı olarak görüyoruz. Onların varlığı gayrımeşru ve yasa dışıdır. Burası bizim bölgemizdir ve silahlı kuvvetlerimizin sorunsuz ve engel olmaksızın devriye yapmabilmesi lazım" dedi.

INSTEX'in uygulanması konusuna da değinen Musevi, "Mali kanalın uygulanmasına sıcak bakıyoru ancak defalarca vurguladığımız gibi, bu Avrupalıların verdiği tüm taahhütleri kapsamıyor ve INSTEX aracılığıyla uygulanması gereken 11 taahhüdü hayata geçirmeleri gerekmektedir" ifadesini kullandı.

BM İnsan Hakları İran Rapörtörü'nün İran'da tutukluların serbest bırakılması ile ilgili ayrımcılık yapıldığı iddiasına tepki gösteren Musevi, "Ben bu tür iddiaları reddediyorum, zira Mart ayının sonuna kadar 95 bin tutuklu, yargıçların teşhisi ile izne çıkma hakkını elde etti ve birçoğunun da izin süresi uzatılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.