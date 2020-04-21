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21 Nis 2020 16:30

İran'da 99 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

İran'da 99 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

İran'ın Burucerd kentindeki Ayetullah Burucerdi Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 99 yaşındaki bir erkek hasta tamamen iyileşerek taburcu edildi.

İran'ın Luristan eyaletinde bulunan Burucerd kentindeki Ayetullah Burucerdi Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 99 yaşındaki bir erkek hasta tamamen iyileşerek taburcu edildi.

Kum kentinde de 106 yaşındaki bir hasta koronavirüsü yenmeyi başarmıştı.

İran'da Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı 19 Şubat'tan bu yana 59 bin 273 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 165 bin 93'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 407 bin 697'ye yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 625 bin 405'e çıktı.

News Code 1885946

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