İran Petrol Bakanı: OPEC petrol krizini tek başına çözemez

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada petrol krizini değerlendirerek, "Ne yazık ki, Mart ayından bu yana petrol piyasasında fiyat savaşı meselesiyle karşı karşıyayız. Bazi ülkelerin bu konudaki meydan okumaları hem petrol krizini hem de krizin derinleşmesini hızlandırmıştır" dedi.

Zengene, "Bu dönemde hiçbir sorumluluk alamayan bazı petrol üreticileri özellikle ABD'deki Shale Oil, sorumluluk üstlenmeli, çünkü Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) bu krizi tek başına çözemez" ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Bakan Zengene, "Amerika ve Kanada'daki bazı üreticiler zaten iflas eşiğinde ve üretim neredeyse duracak. Salgınla mücadele alanındaki gibi petrol kirizi konusunda da tüm dünya birlikte çalışmalı, çünkü bu yerel bir sorun değil. Küresel bir çaba yapılması lazım" diye konuştu.

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle talebin azalması üzerine petrol fiyatları rekor düşüşe devam edip ilk defa negatif fiyattan işlem görmüştü.