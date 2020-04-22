  1. Ekonomi
22 Nis 2020 10:25

Petrol 21 yılın dip seviyesinde

Petrol 21 yılın dip seviyesinde

Koronavirüs nedeniyle talebin düşük olması ve arzın fazla kalması nedeniyle petrol fiyatları ucuzlamaya devam ediyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş dalgası alınan önlemlere rağmen durmak bilmiyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte petrole olan talebin düşmesi fiyatlarda gerileme yaratıyor.

OPEC+'nın arz kısıntısının yürürlüğe gireceği Mayıs ayı öncesinde global piyasalardaki yüksek arz fazlasının depolama kapasitelerini tüketme noktasına gelmesi, hem Amerikan petrolünde hem de Brent petrolünde keskin düşüşlere neden olmayı sürdürüyor.

Bu sabah NYMEX'de Haziran vadeli Batı Teksas petrolünün varil  fiyatı düne göre 1.27 dolar düşüşle 10.30 dolar seviyesine geriledi.

Brent petrolünde fiyat ise 3,19 dolar düşüşle 1999'dan bu yana  görülen en düşük seviye olan 15.99 dolar/varile kadar düştü.

Kaynak: Hürriyet

News Code 1885966

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