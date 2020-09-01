Viyana'da İran ile ilgili kritik toplantı başladı

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun yeni tur toplantısı İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Yardımcısı Helga Schmid’in başkanlığıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

Toplantıya İran heyetinin yanı sıra nükleer anlaşmaya bağlı kalan diğer tarafların temsilcileri (Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere) de katılmaktadır.

Bu toplantıda İran'a yaptırımları geri getirme mekanizmasını (snapback) aktifleştirmeye çalışan ABD'nin gayrimeşru talebinin ele alınması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiği için İran'a yaptırımları geri getirebilecek bir ülke olarak görülemeyeceğini belirtmişti.

E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa, ABD'nin İran'a yönelik uluslararası yaptırımları eski haline getirme girişimini desteklemediklerini duyurmuştu.