İran'ın bazı bölgelerinde yarından itibaren camiler açılıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığının vatandaşlar için sağlık protokollerini belirlediğini hatırlatan Ruhani, ülke genelinde ortalama olarak yüzde 83 oranında protokollere uyulduğunu söyledi.

Ruhani ayrıca, koronavirüs şikayetiyle hastanelere müracaat edenlerin sayısında büyük oranda azalma yaşandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Düşük riskli bölge olan 132 ilçede yarından itibaren camiler yeniden açılıyor ve bu haftada Cuma namazı kılınacak" dedi.

Korona salgınının ne zaman biteceği daha belli olmadığını anlatan Ruhani, "130 büyük firma korona hastalığını tedavi etmek için ilaç üretmeye çalışıyor. Bu ilaç üretilebilir fakat zamanı belli değil. Kovid-19 sonrası duruma hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.