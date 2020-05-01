Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'nın Hizbullah kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Almanya’nın Lübnan Hizbullah Hareketi karşıtı kararına tepki gösterdi.

Musevi, Almanya kararının Siyonist Rejim ile ABD'nin hedefleri doğrultusunda olduğunu belirterek şiddetle kınayarak, “Görünüşe göre, Avrupa'daki bazı ülkeler Batı Asya bölgesinin gerçeklerini görmezden gelerek kararlarını Siyonist Rejim ile ABD’nin yürüttüğü propagandanın hedefleri doğrultusunda alıyorlar” dedi.

Almanya’nın kararını “tedbirsizce” olarak nitelendiren Musevi, şunları kaydetti:

“Hizbullah, Lübnan hükümeti ile parlamentosunun resmi ve meşru bir parçasıdır ve terör örgütü IŞİD ile mücadelede kilit bir rol oynamıştır. Bu nedenle Alman hükümetinin kararının olumsuz sonuçlarından sorumlu olması gerekiyor."

Almanya'da Lübnan Hizbullah Hareketi'nin siyasi kanadının faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştı.