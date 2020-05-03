Almanya ABD'nin baskısı için Hizbullah'ı terör örgütü ilan etmiştir

İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu üyesi Alaaddin Burucerdi, Almanya'nın Hizbullah'ı terör örgütü listesine alma kararına ilişkin olarak, "Almanya'nın Hizbullah'ın Lübnan egemenliğinin bir parçası olduğunun farkında olmaması çok şaşırtıcıdır. Berlin'in bu kararı Alman hükümetinin bir kısmını terörist ilan etmek gibidir" dedi.

Hizbullah'ın terör örgütü ilan edilmesini Lübnan egemenliğinin ihlali olarak nitelendiren Burucerdi, "Bu, kabul edilmez bir eylemdir ve Almanya hükümeti bu hakaret için Lübnan halkı ve hükümetinden özür dilemelidir" ifadesini kullandı.

Burucerdi, Almanya'nın aldığı kararın ABD'nin baskılarından kaynaklandığını belirterek, "Almanya, Avrupa ülkeleri arasında birinci ekonomiye sahip olmasına rağmen, politik olarak ABD'nin baskıları karşısında zayıf bir ülkedir" diye konuştu.

İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu üyesi sözlerine şöyle devam etti:

"Alman hükümetinin Hizbullah'ı terör örgütü ilan etmesi, Hizbullah'ın konumu üzerinde hiçbir etkisi olmayacak, aksine Almanya'nın İslam ümmeti ve Lübnan kamuoyundaki imajını büyük ölçüde bozacaktır."