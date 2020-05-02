Filistin direniş grupları Almanya'nın Hizbullah kararını kınadı

El Manar'ın haberine göre, İslami Direniş Hareketi (Hamas) ile Filistin İslami Cihat Hareketi, Almanya'nın Lübnan Hizbullah Hareketi kararını şiddetle kınadı.

Hamas Hareketi Resmi Sözcüsü Hazim Kasım, Berlin hükümetinin kararını, işgalci Siyonist Rejimin Arap halklarına karşı saldırısını sürdürmesi için “açık bir destek” olarak nitelendirdi.

Almanya’nın Hizbullah kararını kınyanan Filistin İslami Cihat Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Bu karar Siyonist Rejim ve ABD'nin baskısı altında alınmıştır ve saldırı ile suikast yaparak bölgenin güvenliği ve istikrarı için her zaman tehdit oluşturan işgalci İsrail rejimine olan desteği gösteriyor.

Hizbullah, Siyonistlerin Lübnan topraklarına saldırı girişimine karşı direnişin temel direklerinden biridir. Bu karar Almanya’nın işgalciliği destekleme tutumunu daha da güçlendiriyor. Müslümanlar, Arap halkları ve özgürlükseverler buna karşıdır”

Filistin İslami Cihat Hareketi, Lübnan Hizbullah Hareketi ile dayanışma içerisinde olduğunu ve desteklediğini bildirdi.

Almanya'da Lübnan Hizbullah Hareketi'nin siyasi kanadının faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştı.