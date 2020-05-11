Cumhurbaşkanı Ruhani: Her zaman Irak'ın yanındayız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Irak'ın yeni Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüştü.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi yeni görevi için tebrik eden Ruhani, Irak'ın bağımsızlığı, siyasi İstikrarı, ulusal egemenliği ve birliğinin İran için önemli olduğunu belirterek, Tahran- Bağdat dostane ilişkilerinin günden güne daha da artmasını temenni etti.

Karşılıklı ilişkilerin ele alındığı görüşmede Ruhani, iki ülkenin çıkarları yönünde Irak'ın yanında olduğunu vurgulayarak, "Irak ve bölge uluslarının çıkarlarını hedef alan komplocular karşısında da dikkatli olmalıyız" dedi.

Bölgede barış ve istikrarın sağlanması gerektiğine dikakti çeken Ruhani, "Terör örgütü IŞİD'e karşı mücadelede Irak halkının yanında olduğumuz gibi, şimdi de bu ülkede istikrarın sağlanması için tüm gücümüzle bu ülkenin yanındayız" ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi de İran İslam Cumhuriyeti'ni Irak'ın dost ve kardeşi olarak nitelendirerek, "İran'ın Irak'ta güvenlik ve istikrar sağlamanın yanı sıra IŞİD'e karşı mücadelede önemli katıda bulunduğunu asla unutmayacağız ve tüm alanlarda İran'la ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani dün Irak'ta yeni başbakan seçilen Mustafa Kazımi'ye birer tebrik mesajı göndermişti.